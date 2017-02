Aeroporto já conta com posto de atendimento do Poder Judiciário

RIO BRANCO – O Aeroporto Internacional Plácido de Castro (em Rio Branco) já conta com um Posto de Atendimento Judiciário. O objetivo é de que a nova unidade atenda demandas processuais e pré-processuais, de competência do Juizado Especial Cível e da Vara da Infância e da Juventude, das Comarcas da Capital e do Bujari.

O ato foi conduzido no início do ano quando a desembargadora-presidente Cezarinete Angelim, ainda presidia a instituição. O ato contou com as presenças da juíza-auxiliar da Presidência, Mirla Regina; do atual presidente da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), juiz Luís Camolez; dos juízes Romário Divino, Giordane Dourado e Marlon Machado – além de diretores, gerentes e servidores da Instituição.

“Este Núcleo vem atender os anseios da população, e a necessidade de que sejam prestados serviços melhores no Aeroporto, com mais facilidade, agilidade e eficiência aos passageiros, com a presença do Judiciário neste local”, explicou a presidente do TJAC.

Titular da 2ª Vara da Infância e da Juventude, o juiz Romário Divino elogiou a iniciativa da Administração. “É uma primazia que se dá para a solução de conflitos envolvendo o transporte aéreo, e uma contribuição para a paz social. Quero parabenizar o Tribunal por conferir proteção integral a nossas crianças, dando efetividade ao princípio constitucional”.

A medida foi justificada pela Portaria nº202/2017, assinada na ocasião pela desembargadora Cezarinete Angelim, a qual ressalta a necessidade de “facilitar o acesso à Justiça, permitindo a adequada solução de litígios relacionados às autorizações de viagem, atrasos e suspensões de voo, extravio de bagagem, entre outros”.

O documento também registra que a ação é “de utilidade para a população acreana”.

Após a instalação, as autoridades conheceram as instalações do empreendimento.