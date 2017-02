Rio Moa transborda e impede tráfego entre Cruzeiro e Mâncio

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 05/02/2017 16:37:07 Corresponde no Vale do Juruá

A cheia do Rio Moa tem impedido o tráfego de veículos de pequeno porte entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, no Juruá, na altura da ponte do Moa. Carros de passeio e motocicletas só conseguem atravessar o trecho alagado apenas com a ajuda de embarcações.

Atualmente, apenas nas creches do Nari do Moa, são 19 pessoas abrigadas, segundo a Defesa Civil.

Rio Juruá

Segundo o subcomandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Rômulo Barros, às 9 horas da manhã deste domingo 5, o nível do Rio Juruá estava em 13,99 metros. A tendência é de vazante nas próximas horas.