Navio Hospital Nash Montenegro atende população do município de Cruzeiro do Sul até abril

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 05/02/2017 16:25:40 Corresponde no Vale do Juruá

A tripulação do Navio Hospital Nash Montenegro, da Marinha do Brasil, está ancorado no porto do governo, em Cruzeiro do Sul. Uma equipe médica se encarrega de oferecer atendimento médico, odontológico e laboratorial à população carente do município. Além da prestação de serviço na própria embarcação, uma equipe foi deslocada à escola estadual Maria Lima, no bairro Remanso, onde tem recebido diariamente dezenas de pacientes.

Segundo o comandante do Navio Hospital, o capitão-de-corveta Ramon Rodrigues, a tripulação, formada por 72 homens mulheres, tem como especialistas cinco médicos, cinco dentistas, dois farmacêuticos, dois enfermeiros, dois técnicos em radiologia e nove técnicos em enfermagem.

A Marinha também dispõe de uma viatura para remoção dos pacientes mais graves para o Hospital Regional do Juruá, sempre que necessário.

“Nossa prioridade é atender os desabrigados pela enchente dos rios da região”, garantiu Rodrigues.

A meta é atender 20 pessoas em toda a região, garantiu.

Além do atendimento à população, a equipe do Navio Hospital também faz um trabalho de prevenção em saúde, com palestras e distribuição de material informativo.

A embarcação dispõe ainda de equipamento para tratamento odontológico e de exame de mamografia. A equipe oferece ainda testes rápidos de HIV e de doenças sexualmente transmissíveis, entre outros.