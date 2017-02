Mulher é flagrada tentando entrar em presídio com 50 porções de maconha dentro da vagina

Jairo Barbosa 05/02/2017 22:13:23

As agentes de plantão no presídio feminino de Sena Madureira ainda não conseguem acreditar, como a visitante Antônia Belchior da Silva, conseguiu esconder em suas partes íntimas, 50 “macarrões” de maconha, uma trouxinha de cocaína e um pequeno tablete de “mela”.

Antônia, foi flagrada com toda essa droga quando tentava entrar no horário de visitas na ala feminina do presídio, na manhã do último domingo (5).

Ela foi descoberta com a droga no momento em que foi submetida a revista pessoal, que agora não obriga coloca mais a visitante em situação constrangedora, porém, as agentes desconfiaram do excessivo nervosismo dá mulher e perguntaram se ela trazia consigo algo de ilegal.

Vendo que não tinha como esconder a farsa, Antônia acabou por confessar que transportava o carregamento.

Ela foi encaminhada para o Hospital João Câncio, onde a equipe de plantão retirou a droga.

Em seu depoimento, a mulher se negou a revelar o nome das detentas que iriam receber a encomenda. Ela foi autuada por tráfico de drogas.