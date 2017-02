Jovem é morto a golpes de faca e tiros em bairro de Cruzeiro do Sul

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 05/02/2017 12:56:56

Um jovem, até o momento identificado pelo nome de Felipe, de aproximadamente 19 anos, foi morto a golpes de faca e tiros, na noite de ontem, no conjunto Vale do Buriti, em Cruzeiro do Sul.

As informações sobre o motivo do assassinato ainda não foram esclarecidos. Há a possibilidade de acerto de contas.

Felipe foi encontrado ainda agonizando em uma quadra de esportes, onde teria acontecido o crime. A polícia chegou ao local depois que foi acionada por um grupo de jovens que chegaram ao lugar para jogar futebol.

Após a chegada da PM, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e encaminhou o corpo da vítima para os procedimentos legais.

A polícia iniciou a investigação sobre o caso.