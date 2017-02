Internado no Santa Juliana, ex-governador Romildo Magalhães será submetido a implante de válvula aórtica

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 05/02/2017 16:13:32

O ex-governador do Acre, Romildo Magalhães, de 70 anos, será submetido nesta quarta-feira, 08, a um implante de uma válvula aórtica, no Hospital Santa Juliana, unidade onde ele está internado há duas semanas.

Ele foi internado após complicações no coração e recebeu um marcapasso, aparelho que é implantado em portadores de diversas doenças do coração e tem a função de observar e corrigir os defeitos do ritmo cardíaco.

“Ele sentiu falta de ar e teve que ser internado. Estive com ele, ele está bem, está conversando normalmente”, disse Shelton Magalhães, filho do ex-governador.

É a terceira vez que o ex-governador é submetido a procedimento no coração. Primeiro foi há 12 anos.

Como é realizada a troca valvular aórtica?

Durante a cirurgia, é feito um corte no peito para aceder ao coração. O funcionamento do coração é então interrompido e uma máquina de circulação coração-pulmão é usada para assumir a circulação durante a operação.

A válvula da aorta é removida e substituída com uma válvula artificial (prótese). De seguida, o coração começa novamente a funcionar e a incisão do peito é fechada.