Ingressos para Atlético Acreano x América Mineiro pela Copa do Brasil já estão á venda em dois pontos

Jairo Barbosa - 05/02/2017 09:09:13

O torcedor do Galo Acreano já pode comprar o ingresso para apoiar o time na partida de estréia na Copa do Brasil, quando o Atlético Acreano recebe o América Mineiro ás 20:30 hs, na Arena da Floresta, em Rio Branco.

A diretoria do clube colocou um carga de 3 mil ingressos ao preço de R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia).

Os ingressos estão á venda na rede de lojas do supermercado Araújo e também na sede do Clube, no bairro do XV, no II Distrito.

A CBF confirmou um trio paulista para comandar a partida.

O árbitro principal será Flávio Rodrigues de Souza com Herman Brumel Vani e Luiz Alberto Andrini como auxiliares.

Carlos Rone, do Acre vai atuar como 4º árbitro.