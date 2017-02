Criança de 3 anos morre afogado em poço no quintal de casa

A família do pequeno Artur entrou em desespero na tarde do último sábado. A criança, de apenas 3 anos de idade, brincava com o irmão próximo do poço no quintal de casa, que estava destampado e acabou caindo dentro mesmo.

A mãe, segundo vizinhos, havia saído para ir na casa de um parente, que mora próximo, e ao retornar, sentiu falta do filho. Ao procurar a criança, ela o notou que Artur estava dentro do poço e pediu ajuda.

Apesar dos esforços e da chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros, o menor foi retirada já sem vida.

O corpo foi removido para o IML e liberado para a família na manhã deste domingo(5).