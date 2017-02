Associação dos Pescadores de Cruzeiro do Sul pede a ministro prorrogação do seguro-defeso

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 05/02/2017 14:16:36 Corresponde no Vale do Juruá

O presidente da Colônia dos Pescadores de Cruzeiro do Sul, Elenildo de Souza, aproveitou a vinda do ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, na sexta-feira, 3, para pedir a prorrogação, por mais dois meses, do pagamento do seguro-defeso aos profissionais da pesca.

Barbalho teria se mostrado sensibilizado com a situação e prometeu analisar a viabilidade do ofício entregue em mãos pelo presidente da entidade.

“Pertenço à categoria dos pescadores e sei o quanto todos estão sofrendo neste momento de tragédia. Tudo que eu puder fazer para minorar a situação deles, não medirei esforços”, disse Elenuildo.

Vereador pelo PP, ele tem acompanhado de parto o drama dos alagados. Ele chegou a ceder a sede da Associação dos Pescadores para abrigar 40 famílias desalojadas pela cheia do Rio Juruá.

O senador Gladson Camelil (PP) e a deputada federal Jéssica Sales (PMDB) se comprometeram a acompanhar o pedido de prorrogação de pagamento do seguro-defeso, a fim de que ele seja aprovado o mais rápido possível pelo governo Michel Temer.

Caso o benefício seja prorrogado, mais de 1,9 mil pescadores de Cruzeiro do Sul serão contemplados.