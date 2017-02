Ministro recomenda que prefeituras apressem decretação de estado de emergência

Archibaldo Antunes 04/02/2017 10:18:38 Corresponde no Vale do Juruá

Depois de atender o decreto de emergência de Cruzeiro do Sul, o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, que visitou o Juruá nesta sexta-feira, 3, afirmou esperar para as próximas semanas o envio, pela prefeitura, do plano de trabalho para recompor as áreas degradadas pela inundação.

Ele disse que a iniciativa é fundamental para a liberação de mais recursos, a serem utilizados no restabelecimento das condições urbanas da cidade e da vida das pessoas atingidas pela enchente.

O ministro afirmou ainda ter orientado as prefeituras de Rodrigues Alves e Tarauacá, entre outros municípios do Estado, para que apresentem seus decretos municipais de emergência, imediatamente alimentando o sistema nacional de Defesa Civil. Disso depende o processo de homologação dos decretos, a partir do que as prefeituras estarão aptas a acessarem recursos da União.

Para o governador Sebastião Viana, que acompanhou Barbalho na visita ao Juruá, a união das prefeituras, dos governos estadual e federal e da bancada federal acreana tem sido fundamental para gerar uma possibilidade de respeito e dignidade para as pessoas atingidas pela enchente dos rios da região do Juruá.