Léo de Brito, Flaviano Melo e JV não acompanham ministro em visita ao Juruá

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 04/02/2017 09:40:01 Corresponde no Vale do Juruá

O senador Jorge Viana (PT) e os deputados federais Léo de Brito (PT) e Flaviano Malo (PMDB) foram os únicos integrantes da bancada federal acreana que não acompanharam o ministro Hélder Barbalho (Integração Nacional) em sua visita ao Juruá. Barbalho esteve na região para verificar de perto a situação dos desabrigados pelas enchentes dos rios.

Alegando problemas de saúde, Flaviano Melo declinou do convite. Já o senador Jorge Viana e o deputado Léo de Brito optaram por comparecer ao velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que aconteceu na noite de ontem, 2, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande SP.