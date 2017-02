Grupos de motociclistas do Acre se reúnem neste sábado para campanha de doação sangue

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 04/02/2017 09:43:49

Os grupos de motociclistas do Acre resolveram se unir mais uma vez por uma boa causa: doação de sangue. O movimento reúne neste sábado, 04, a partir das 13h, integrantes dos grupos Abusados, Corta Giro, Cobiçados, 100 limites e Clube das 300. O local de encontro dos motociclistas será no estacionamento do Teatro Plácido de Castro, ao lado do Hemoacre, instituição parceira na ação. São esperados pelo menos 500 motociclistas.

Jairo Fernandes, um dos organizadores do evento, integrante do grupo Abusados, lembra que a ação chega em uma boa hora, às vésperas do Carnaval.

“É a nossa segunda vez realizando esse projeto. E agora com o Carnaval a gente resolveu fazer de novo, porque o Hemocentro precisa de bastante estoque de sangue nesse período de Carnaval

Na oportunidade serão instaladas tendas no local, além dos equipamentos disponibilizados pelo Hemocentro.

Sobre doação de sangue

A doação é um ato simples, mas o voluntário deve estar dentro de alguns critérios determinados por normas técnicas do Ministério da Saúde que visam à proteção ao doador e a segurança de quem vai receber o sangue.

Quem pode doar: quem tem peso acima de 50 Kg; entre 18 e 67 anos; Podem ser aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 e 17 anos, com o consentimento formal do responsável legal.

Quem não pode doar: quem teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade; mulheres grávidas ou amamentando; pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue como aids, hepatite, sífilis e doença de chagas; usuários de drogas; aqueles que tiveram relacionamento sexual com parceiro desconhecido ou eventual, sem uso de preservativos.