Com três times, Rio Branco tem trabalho para derrotar o Andirá

O futebol que o Rio Branco FC apresentou no amistoso contra o Andirá, na tarde do último sábado (4), gerou comentários de todos os lados.

Os mais rigorosos, reprovaram o novo time e até indicaram jogadores que deveriam ser dispensados.

Os mais serenos preferiram amenizar e lembraram que foi apenas o primeiro teste.

O certo é que o Estrelao precisou sua a camisa pra bater o Morcego por 1×0, gol de Leo Maranhão.

O jogo teve três tempos de 30 minutos, opção do treinador Cristian Souza que usou três diferentes grupos. O último com jogadores oriundos das base.

O Andirá fez pouco mais 6 substituiçoes e mostrou que no setor defensivo está bem servido. Aliás, o Andirá ainda chegou a marcar um gol, bem anulado pela arbitragem.

Foi o primeiro teste do Estrelao antes do jogo pela Copa do Brasil, dia 15, contra o Figueirense, na Arena da Floresta.