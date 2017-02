Sobre o valor da amizade e as despedidas temporárias

Charlene Carvalho - 03/02/2017 08:27:15

Apesar do mau humor, da chatice crônica e da rabugice controlada, Deus tem sido bom e misericordioso, me presenteando com amigas mais chegadas que irmãs. São amizades da vida, pra vida, com quem sei que sempre posso contar para rir, para chorar, para celebrar ou apenas para um café. Uma dessas amigas chama-se Raquel Eline Albquerque. Eline é uma das poucas, pouquíssimas pessoas, que tem coragem de me dizer verdades na lata. Sem filtro. Sem pudor, mas sempre com amor. Que nunca deixou de segurar minha mão no dia ruim, nem de comemorar comigo as grandes e pequenas vitórias. Ela odeia aparecer e eu adoro colocar ela na coluna. Se me diz verdades, isso tem que ter um preço né??

POA

Eline vai passar uma temporada fora. Vai morar em Porto Alegre até setembro. Ela diz que é julho, mas na hora de escrever veio setembro primeiro (tomara que volte em julho mesmo) e nesse tempo, além de não puder cumprir minha regra de uma foto dela por mês na coluna, vou ficar longe de uma das pessoas mais próximas da minha vida. Que talvez melhor me conheça, depois da minha mãe, dos meus irmãos e daquele-que-não-se-nomina (que eu não vou dar a vocês, Shirlei Gusmão e companhia, o gostinho de dizer, tá vendo, tá vendo, sabia, sabia… é ruim, hein?).



AUSÊNCIA

Ficar sem a Eline por perto vai ser ruim pra caramba. Mas vai ser bom pra ela, pro Patrício e para as crianças. Virá de POA mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é mais um tempo dela se distanciar de nós para estudar, para se qualificar para aquilo que Deus a comissionou.

ELA VOLTA!!

E mesmo triste (pra quem vou ligar e dizer: que tal? Bora tomar um café?) fico feliz por ela – que vai me odiar por esse texto – pois sei que não é um adeus, é um até breve. E Tem o whats, o telefone e o Face pra matar as saudades e roubar fotEnha, embora já tenha sido proibida (como se adiantasse). Eline, noises os seus amigos, te amamos muito. Vai assistindo uns filmes e lendo livros da hora – tem livrarias mara lá e tudo já pode ir nos dando boas dicas, né Shirlei?, além de maratonar The Crown e tantas outras séries que a gente ama. Quando voltar faremos uma bela festa de boas-vindas! Loveu tu e tua família.

YAWA

Hoje é dia de estar entre amigos, partir das 18h30 no IT Café (Rua Rio de Janeiro, Centro) para prestigiar o lançamento do livro “Vakehu Shenipahu – Contos Infantis Yawanawa”. Com mais de 80 páginas, idealizado pelo Pajé Tata, ilustrado pelos jovens e crianças Yawanawa da Terra Indígena do Rio Gregório e organizado por Tashka Peshaho Yawanawa, o livro tem várias narrativas da memória e identidade da tribo.

CHÁ DE BEBÊ

Amanhã tem o baby chá da amiga Rúbia Lima, na tenda da Jocum no Tropical. Além de levar presentinhos para Mariah Hannah, que chega no final do mês, teremos excelente oportunidade de um bom bate papo entre amigas.

NO AR

Fãs de Prince alegrai-vos. As músicas cantor, finalmente, ficarão disponíveis para streaming no dia 12 de fevereiro e estarão disponíveis no Spotify, Apple Music e Google Play. Prince era um músico completo e de canções maravilhosas. Vale muito adicionar à playlist.

COISA FINA

Comprei, na loja da Amazon, “Tudo ou nada: Eike Batista e a verdadeira história do grupo X”, biografia do empresário escrita pela jornalista Manu Gaspar. Manu Gaspar é, provavelmente, jornalista que melhor conhece a trajetória real do empresário que segue preso em Bangu 9. Como diz Pedro Dória, o livro é “leitura fina”.

AI MEUS SAIS!!!

Leio na newsletter do Meio o que segue: George R.R. Martin lança em outubro livro derivado de Game of Thrones. A história paralela The Sons of the Dragon se passa 250 anos antes de GoT e será focada na família Targaryen, uma das principais dos livros originais. (O Globo)

GOT

Fã que sou de GoT (não me convide pra sair domingo à noite quando a temporada tá no ar, faça-me o favor!) da Khalesi Daenerys Targaryen e Jon Snow, já estou aqui contando as semanas para esse lançamento. Vai ser épico. E nem adianta dizer que sou exagerada.

Lolla

Tem uma turma boa do Acre que todos os anos vai ao Lollapalooza, festival de música de grande sucesso. O problema é que em 2017 as vendas não estão assim uma Brastemp e, acredite, além de não estarem esgotados, tem até promoção de ingressos nos sites. É a crise, brother. O papa é pop, mas a crise não respeita ninguém.

A BELA E A FERA

A nova versão do filme, que tem Emma Watson no papel da Bela, estreia em março no Brasil. Vou torcer muito pra que o Cine Araújo dessa vez seja legal com seus usuários e disponha do filme em uma de suas salas. E, ah, ainda não perdi a esperança de assistir LA, LA LAND.

MARMOTA

Ontem foi o dia da Marmota nos Estados Unidos. A marmota faz uma espécie de previsão do tempo segundo a tradição americana. Quer saber mais? O oráculo te ajuda.

Por aqui, marmota mesmo foram os anti-petistas comemorando a morte de D. Marisa Letícia e alguns poucos petistas debitando seu problema de saúde à Lava-Jato e até defendendo a morte do juiz Sérgio Moro. Os haters estão cada vez mais chatos e insuportáveis.



Pastora Fátima Batistela é a aniversariante de hoje. É uma amiga de muitos anos, muitas jornadas. Pessoa incrível, mãe para muitos. Nos conhecemos quando ela e Daniel Batistela, seu esposo e com ela na foto, chegaram ao Acre. Uma amizade permanente. Desejo à Fátima, que recentemente viveu dias de tribulação e dor, a paz que excede todo entendimento, e a alegria que vem do coração de Deus!

Tashka Peshaho Yawanawa, Laura Soriano e Roberto Maia, na organização e decoração do IT Café para o lançamento do livro “Vakehu Shenipahu – Contos Infantis Yawanawa”, hoje a partir das 18h30

Aquela foto que vale mais que mil palavras: Ex-presidente Lula recebe o abraço e as condolências do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso