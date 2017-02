Emergência de cidades alagadas no Acre ainda não foi reconhecida

RIO BRANCO – O ministro da integração Hélder Barbalho desembarca no Acre por volta das 10h30, na cidade de Cruzeiro do Sul, mas segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) a situação de emergência decretada pelos prefeitos Ilderlei Cordeiro e Marilete Vitorino ainda não foram reconhecidas.

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 3 de fevereiro, trouxe a publicação de duas Portarias que reconhecem situação de emergência em 15 Municípios distribuídos pelas cinco regiões do País. As Portarias são da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, órgão do Ministério da Integração Nacional.

A primeira, de número 11/2017, reconhece situação de emergência em seis Municípios, além da cidade de Brasília (DF). A capital federal sofre há meses problemas de abastecimento hídrico. Os moradores tanto da área central quanto das cidades satélites têm passado por racionamento de água semanal, onde o fornecimento feito pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) é diminuído ou até mesmo paralisado. É a primeira vez que o Distrito Federal (DF) passa por esta situação.

A estiagem também castiga os Municípios baianos de Antas e Curaçá. As outras três cidades citadas na publicação passam por problemas totalmente diferentes, como inundações, chuvas intensas e vendaval.

A outra Portaria da Defesa Civil, 12/2017, reconhece situação de emergência em oito Municípios, sendo cinco deles em Santa Catarina (SC). Esses Municípios do estado passam por problemas relacionados a fortes chuvas, como enxurradas, alagamentos e deslizamentos. Enxurradas também atingem Conselheiro Mairinck (PR). Já Baixa Grande e Palmas de Monte Alto, ambos na Bahia, aparecem na publicação por conta da seca.

Os decretos foram assinados no último dia 30, pela prefeito Ilderlei Cordeiro de Cruzeiro do Sul e, no dia 31 pela prefeita Marilete Vitorino, da cidade de Tarauacá.