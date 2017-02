Radialista comemora 20 anos de programa Esportivo no ar

Jairo Barbosa - 03/02/2017 08:46:28

Não é em todo lugar que um programa de rádio consegue se manter por duas décadas no ar. Em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do estado, o radialista Adelcimar Carvalho, o Dedel, conseguiu esse feito. São 20 anos com o programa “Integração nos Esportes” no ar, pela rádio Integração FM e AM. “O programa é a único no segmento que fala exclusivamente do esporte no Juruá”, lembra Dedel. Para celebrar essa data, o radialista vai organizar dia 18 de fevereiro dois eventos para brindar seus ouvintes e enaltecer o esporte na região.



Corrida Pedestre O primeiro evento será uma corrida pedestre com o percurso de 10 km. A largada acontece as 16 horas na Ponte da União e a chegada no estádio Arena do Juruá, com uma premiação atrativa. O 1º lugar leva um relógio e R$ 300,00 2º lugar: R$ 200,00

3º lugar: R$ 100,00, nas categorias masculino e feminino.

As inscrições estão abertas na sede da Rádio Integração e custam 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para as vitimas da enchente na cidade.

Torneio Intermunicipal

Depois da corrida será a vez do futebol. Um quadrangular vai reunir as seleções de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Valter.

Para realizar o evento, Dedel lembra que conta com o apoio da prefeitura de Cruzeiro do Sul e muitos outros parceiros.