Prefeitura recupera pontos críticos de ramais nas linhas de produção

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 03/02/2017 09:06:12 Editoria de Cidades

CAPIXABA – O prefeito Zé Augusto, do município de Capixaba, cidade localizada a 77 km de Rio Branco, vem dedicando atenção a recuperação dos pontos criticos dos ramais Eletrônico no Polo de Assentamento São Gabriel e no Ramal do Zaquel Machado.

As duas linhas são importantes fluxo no escoamento de produção e também do transporte escolar. Com a ação, o prefeito quer garantir o acesso do produtor rural durante o inverno e contribuir com o início do ano letivo.

“São duas prioridades: agricultura familiar e o inicio do ano letivo. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas estamos atacando nesses dois pontos fundamentais” acrescentou Augusto.

Ainda de acordo o prefeito, o município recebeu do INCRA uma camionete que deverá ajudar no combate a endemias através da Funasa na zona urbana e zona rural. Para Zé Augusto todas as ações são harmoniosas e envolvem toda a equipe da prefeitura.

“Nosso foco será sempre esse, o de resolver problemas coletivos e de forma conjunta, levando a maior estrutura que tivermos para a população que mais precisa” concluiu o prefeito.