Prefeitura de Sena Madureira faz o pagamento de servidores e injeta mais de R$ 1 milhão na economia

Assessoria - 03/02/2017 11:15:53

A prefeitura de Sena Madureira informou na manhã desta sexta-feira (3), que o dinheiro da folha de pagamento referentes ao mês de janeiro, já está na conta dos servidores públicos municipais. De acordo com o prefeito Mazinho Serafim (PMDB) esta é mais uma prova do compromisso firmado pela atual gestão.

Durante a campanha eleitoral, o peemedebista assumiu o compromisso de colocar os salários em dia e tratar os servidores como prioridade. Mazinho Serafim pediu empenho dos secretários no sentido de cortar custos e trabalhar gastando o mínimo necessário para não atrasar salários e pagamentos de fornecedores.

“Nossa meta é pagar em dia para não penalizar os servidores. Aos poucos estamos conseguindo organizar as finanças as finanças do município e planejando novas ações que possam beneficiar a população que espera por serviços básicos de qualidade em todas as áreas de responsabilidade do poder público municipal”, diz Mazinho Serafim.

“Com este pagamento cerca de R$ 1.510.775 são injetados na economia local, movimentando comércio e serviços, fortalecendo o município”, relata o secretário de administração e finanças da prefeitura de Sena Madureira, Eder Frank dos Santos. Segundo ele, mil e dezoito funcionários estariam recebendo seus salários.