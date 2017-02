Policiais militares capturam foragido da Justiça nesta sexta

Da redação ac24horas - 03/02/2017 08:54:31

Policiais militares do Segundo Batalhão prenderam na madrugada desta sexta-feira (03), na Via Chico Mendes, no bairro Santa Helena, no Segundo Distrito de Rio Branco, Wandresson Tavares Coelho, que era considerado foragido da justiça. Eles estava com um mandado de prisão em aberto.

Os militares estavam em patrulhamento quando avistaram o homem em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Durante a abordagem Wandresson demorou a assumir a sua verdadeira identidade e quando a polícia finalmente descobriu o verdadeiro nome do suspeito, havia um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela 1ª Vara de Execuções Penais.

Por esse motivo, Wandresson recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos de cumprimento do mandado.