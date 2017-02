O carnaval começa mais cedo esse ano no Calçadão da Gameleira

Da redação ac24horas - 03/02/2017 12:05:22

O grupo de empresários que é responsável pela realização do carnaval popular nos últimos anos começa a partir de domingo dia (5) o esquenta do carnaval 2017, a novidade que tem início às 17h e tem como atração o ensaio dos blocos 6 é D+, Vila do Fuxico, Sem Limite é Sambase.

Segundo Leôncio Castro, um dos empresários do consórcio que administra o Carnaval da Gameleira, “o objetivo de começar o carnaval mais cedo esse ano é revitalizar a gameleira, trazer as famílias de volta ao calçadão e fazer uma festa familiar, proporcionando entretenimento a sociedade como o todo”.

Castro garante que aos domingos até o início do carnaval haverá atividades no Calçadão da Gameleira. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estarão presentes garantindo a segurança dos foliões.

“Esse evento só é possível graças ao apoio institucional da prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil e do Governo do Acre, através da Fundação Elias Mansour. Essa parceria poder público e iniciativa privada é fundamental para grandes eventos”, diz Leôncio.

No espaço também acontecerá a seletiva para a escolha da realeza do carnaval 2017 já confirmada para o dia 19 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas na fundação Garibaldi Brasil, localizada no conjunto Manoel Julião.