Ministro reconhece decreto de emergência editado pelo prefeito Ilderlei Cordeiro

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 03/02/2017 13:43:26 Corresponde no Vale do Juruá

O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, reconheceu o decreto de situação de emergência editado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul. Acompanhado do prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB), do governador Sebastião Viana (PT) e dos senadores Gladson Cameli (PP) e Sérgio Petecão (PSD), além de deputados federais e estaduais acreanos, Barbalho fez, no começo da tarde desta sexta-feira, 3, um sobrevoo de helicóptero sobre as áreas atingidas pela cheia do Rio Juruá.

Para o prefeito Ilderlei Cordeiro, a liberação imediata dos recursos será de fundamental importância para o atendimento das vítimas. “Já estamos entregando, por conta própria, água potável [aos alagados], kits de higiene, kit de limpeza, cestas básicas. E agora com a ajuda do Ministério da Integração nós vamos intensificar esse trabalho”, disse.

Apesar do apoio do governo federal, Ilderlei afirmou que os R$ 4 milhões não serão suficientes para atender os cerca oito mil famílias atingidas pela enchente. “Isso é somente o início, e eu creio que nós vamos receber mais ainda, porque são mais de 32 mil pessoas afetadas”, disse ele.

Sobre o apoio do Estado ao município, Ilderlei afirmou que o governo tem contribuído com a cessão de técnicos da Defesa Civil Estadual, com membros do Corpo dos Bombeiros, da Polícia Militar e pessoal pra fazer o levantamento da situação da agricultura.

Em relação às consequências materiais decorrentes da cheia, o prefeito afirmou que ainda não há estimativa dos prejuízos causados.