Ministro da Integração Hélder Barbalho desembarca as 10h30 em Cruzeiro do Sul para visitar alagados

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 03/02/2017 07:32:41 Editoria de Cidades

O ministro Hélder Barbalho desembarca às 10h30 desta sexta-feira (3) no aeroporto internacional de Cruzeiro do Sul junto com 9 membros da bancada federal do Acre. Após a recepção pelas autoridades locais está previsto um sobrevoo em aeronaves pequenas nas áreas alagadas pelos rios Juruá e Môa. Cerca de 9 mil pessoas estão atingidas pelo volume das águas. O nível do Juruá deu sinais de vazante no início da noite de ontem, baixou dois centímetros, mediu na manhã de hoje 14m20.

O secretário nacional de proteção e Defesa Civil, coronel Renato Newton, o diretor nacional de gerenciamento de riscos e desastres, Écio Barbosa, estão em Cruzeiro do Sul desde as primeiras horas de hoje.

De acordo com o cerimonial do Ministério da Integração, o governador Sebastião Viana recepciona e embarca na caravana do ministro em sobrevoos nas cidades de Cruzeiro do Sul e Tarauacá e no retorno para Rio Branco em avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

O ministro não vai permanecer no Acre, após o desembarque de autoridades em Rio Branco, parada de abastecimento, previsto para as 15 horas, Hélder segue viagem para o estado do Pará.