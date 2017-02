Mais uma jovem é executado a tiros na Estrada da Sobral

Da redação ac24horas - 03/02/2017 16:16:42

Um jovem identificado por populares como João Victor foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (03) na Estrada da Sobral, na periférica de Rio Branco.

Segundo testemunhas, a vítima caminhava pela rua quando foi surpreendido pelos criminosos em uma motocicleta e o garupa efetuou os disparos.

O jovem foi atingido por dois disparos e morreu no local. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local, mas nada puderam fazer.

Após os trabalhos realizado pelos peritos criminais, o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Estes é o terceiro assassinato do dia.