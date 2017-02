Inundação do Rio Juruá mobiliza “exército” de homens e mulheres na cidade de Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 03/02/2017 15:38:28 Corresponde no Vale do Juruá

Na administração e controle das ações voltadas ao amparo dos desabrigados em Cruzeiro do Sul estão reunidos 37 homens e mulheres do Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha, Polícia Militar, Depasa, Detran e prefeitura do município, entre outros órgãos. Mais de 80 motoristas também compõem a equipe, além 110 pessoas que auxiliam em todo tipo de atividade.

Para a retirada das famílias dos locais atingidos pela cheia foram designadas 196 ajudantes, segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Na madrugada desta sexta-feira, 3, o nível do Juruá baixou 14,22 metros – 2 centímetros a menos que a cota de ontem, quinta.

Até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros, há 707 pessoas desalojadas, algumas delas beneficiadas pelo aluguel social e outras acolhidas em casas de parentes. Muitos desabrigados foram enviados aos abrigos públicos montados pela prefeitura. Já são quatro os locais de acolhimento.