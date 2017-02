Deputado Nicolau Junior leva alimentos para famílias atingidas pela cheia do Juruá

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 03/02/2017 05:20:26 Editoria de Cidades

Ajuda com sacolões chegou a seis bairros na zona urbana até a Boca do Moa na zona rural de Cruzeiro do Sul. Arrecadação de alimentos foi feita através de campanha pelas redes sociais e ganhou apoio da Assembleia Legislativa do Acre e o gabinete do senador Gladson Cameli.

Cerca de mil famílias atingidas pela enchente dos rios Juruá e seus afluentes em Cruzeiro do Sul, a 635 quilômetros de Rio Branco, começaram a receber ajuda de alimentos desde a última segunda-feira (30/01) através do deputado estadual Nicolau Junior (PP). Com a subida rápida das águas, o parlamentar iniciou uma campanha pelas redes sociais para arrecadação de alimentos e ganhou o apoio de empresários, comerciantes, voluntários e instituições como a Assembleia Legislativa do Acre, através do deputado Ney Amorim (PT) e o gabinete do senador Gladson Cameli (PP-AC).

O deputado não mediu esforços, após a arrecadação de sacolões, iniciou visitas as famílias pelos bairros da Várzea e Miritizal, primeiras regiões atingidas pela cheia do Juruá. Usando uma canoa com motor ele saiu de casa em casa vendo de perto a situação de emergência.

“Com todo o sofrimento as pessoas recebem a gente com um sorriso. Além de alimentos eu tenho procurado levar um pouco de esperança a essas famílias. A realidade é muito dura, muitas perderam os bens que levaram anos para ter, estou estendendo minha mão amiga” disse o deputado.

Ainda na zona urbana o parlamentar visitou as famílias que foram acolhidas pela prefeitura na Escola Marcelino e nos abrigos da Colônia de Pescadores e Associação da Várzea. O deputado fez questão de cumprimentar as pessoas que estão trabalhando de forma voluntária e os funcionários da prefeitura envolvidos na ação social.

“Esse é um momento em que devemos deixar as questões partidárias de lado e entender que todos estamos atingidos por essa catástrofe. Graças a Deus muitas pessoas entenderam nossa mensagem e continuam ajudando a recolher itens essenciais” acrescentou.

Enfrentando sol e muita chuva, Nicolau chegou até os bairros Praia Grande, Deracre e a Comunidade Olivença. Durante todo o dia ontem (2) alcançou a zona rural atendendo famílias da Boca do Môa. Quanto mais distante, maiores são os estragos provocados pela força das águas.

“Eu me comovi com o que vi na propriedade do senhor Francisco Borges, na Praia Grande. Ele perdeu toda plantação de hortaliças que estava pronta para comercialização. Temos que buscar ajuda junto ao governo federal para os agricultores que assim como ele, estão no prejuízo total” comentou Nicolau.

O progressista vai levar ao ministro da Integração, Hélder Barbalho, que visita os atingidos pela alagação nesta sexta-feira (3) a partir das 10h30, a reclamação das famílias. Ele afirmou que através do senador Gladson Cameli vai buscar soluções para quem há décadas passa por esse mesmo sofrimento.

“Eu tenho certeza que o senador Gladson Cameli vai se dedicar noite e dia para trazer soluções concretas para quem todo ano sofre com alagação. Vamos aproveitar a vinda do ministro e reivindicar soluções a curto, médio e longo prazo” destacou o parlamentar.

Nicolau já garantiu que quando as águas baixarem vai à Brasília se reunir com o ministro da saúde Ricardo Barros para traçar estratégias na área da saúde. “Os problemas ocorrem durante e após o nível das águas baixarem, temos que permanecer vigilantes” concluiu o deputado.