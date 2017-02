Com a presença de Sebastião Viana, nova diretoria da Associação dos Magistrados é empossada no Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 03/02/2017 10:52:08

A nova diretoria da Associação dos Magistrados do Acre para os próximos dois anos foi empossada durante solenidade no Palácio da Justiça, em Rio Branco, nesta quinta-feira, com a presença do governador Sebastião Viana.

Aclamado presidente da entidade, o juiz Luiz Vitório Camolez assume o lugar de seu colega Giordane Dourado, que destacou a união e harmonia da classe. “A união agrega, supera divergências e fortalece. Foi assim que nos tornamos uma entidade que mantém diálogo e harmonia com todas as instituições públicas”. A diretoria da Asmac é composta também pela juíza Maria Rosinete da Silva, 1ª vice-presidente, e Hugo Torquato Ferreira, como 2° vice-presidente.



Há 21 anos na magistratura, Luiz Vitório Camolez atuou como juiz eleitoral nas eleições municipais passadas. Ele se disse honrando em presidir a entidade. “É uma honra presidir essa entidade de homens abnegados pela distribuição de justiça, sempre conscientes do ideal de cada magistrado, que é dar a cada um o que realmente é seu. Assim, entre a Justiça e o Direito, que prevaleça sempre a Justiça e esta só vem quando um juiz conhece a sua comunidade”, declarou Camolez.

O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) Jayme de Oliveira também prestigiou a posse e elogiou o ambiente cordial no Judiciário acreano.