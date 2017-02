“Acompanharei todos trâmites para garantir recursos para as áreas atingidas pela cheia”, diz Jéssica

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 03/02/2017 18:44:01

A deputada Jéssica Sales (PMDB) acompanhou a visita que do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho (PMDB) realizou a Cruzeiro do Sul e Tarauacá e garantiu que vai acompanhar de pertos todos os trâmites para liberação de recursos para reconstruir as localidades atingidas pela cheia dos rios Juruá e Tarauacá. De acordo com a parlamentar, os municípios receberão atenção especial do Governo Federal.

“Acompanharei os trâmites para garantir recursos para as áreas atingidas pela cheia. Nos últimos dias, nossa equipe de gabinete está mobilizada para atender as necessidades da população das áreas mais castigadas pela cheia. Estas pessoas estão recebendo total assistência nos abrigos, mas nossa preocupação e com o retorno destas pessoas às suas casas, com as dificuldades que vão encontrar”, diz Jéssica.

Centenas de famílias estão nos abrigos improvisados pela prefeitura de Cruzeiro do Sul. Segundo a deputada, as autoridades precisam adotar cuidados com as famílias atingidas pela enchente. “As famílias devem ter cuidado com a alimentação, a limpeza dos imóveis e o risco de doenças nessa fase de retorno às casas. É para estes cuidados que precisamos de recursos para garantir o mínimo de conforto para os desabrigados”.

Segundo Jéssica Sales, inicialmente, o Governo Federal se comprometeu em repassar mais de 4 milhões de reais. “Vamos reconstruir as áreas afetadas para que assim a população possa retornar com total segurança para suas casas tão logo aconteça a vazante do rio. Graças a Deus, já apresentou vazante e a população aos poucos está retornando podendo retornar a sua rotina”, ressalta a peemedebista.

O município de Tarauacá aguarda apenas a homologado o decreto de emergência junto ao Ministério da Integração Nacional, “mas recebemos a garantia do ministro Helder Barbalho, que tudo será feito para auxiliar o município. A bancada federal está empenhada para que Tarauacá possa receber investimentos do Governo Federal nesse momento tão delicado que a população atravessa”, finaliza Jéssica Sales.