Acompanhado de Ney Amorim e Ilderley Cordeiro, Sebastião visita áreas alagadas em Cruzeiro do Sul

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 03/02/2017 11:25:08

Antes da chegada do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, a Cruzeiro do Sul, marcada para a manhã desta sexta-feira, 03, o governador Sebastião Viana, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ney Amorim (PT), e do prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB), visitou áreas alagadas pelo rio Juruá na cidade e abrigos mantidos pela prefeitura e o Estado.

Na cidade, o rio Juruá chegou a 14, 22 metros, ultrapassando a marca histórica de 1995 quando o manancial alcançou os 14, 15 metros. Centenas de famílias foram retiradas de suas casas.

“O governo do Estado está unindo esforços com a prefeitura de Cruzeiro do Sul, Aleac, governo federal e muitas instituições civis no apoio à população atingida que chega a mais de 3.500 pessoas. Estamos presentes desde o início da alagação e estaremos presentes ainda mais quando ela acabar, auxiliando todos os atingidos a voltarem para suas casas. O ministro Helder Barbalho também estará presente aqui hoje, justamente no dia que a União reconheceu a situação de emergência na cidade e deve liberar novos recursos para a cidade enfrentar essa situação”, informou em sua página no Facebook, Sebastião Viana.