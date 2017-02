Vereadores denunciam abandono de delegacia em Jordão; “não há sequer um policial na cidade”, garantem

Da Redação - 02/02/2017 13:59:24

Os vereadores Tom Sérgio (PDT), Roberto Rodrigues, Dê Dias e a presidente da Câmara de Vereadores de Jordão, Meire Sérgio, ambos do PCdoB, denunciam a situação de descaso envolvendo a Segurança Pública do município.

Segundo os vereadores, a única delegacia de polícia encontra-se deteriorada e abandonada pelo poder público estadual. Segundo os parlamentares, o prédio está abandonado e a população sem atendimento a mais de 10 dias.

“A delegacia de Jordão está a mais de 10 dias sem qualquer servidor para realização de atendimento. O único agente de polícia lotado encontra-se em local desconhecido”, denunciam os vereadores.

Os vereadores relataram ainda a falta de cumprimento de critérios básicos dos servidores aprovados em concurso público na área de segurança ao denunciarem o não cumprimento do estágio probatório e a transferência de agentes antes do prazo estipulado por Lei.

“Não são respeitados quaisquer critérios previstos no edital do concurso, como por exemplo, o estágio probatório para realização de transferências. O que acontece hoje é que o pessoal da capital realiza concurso para o interior e logo em seguida, de alguma forma, depois de lotados conseguem transferência em questão de meses” relataram os vereadores Tom Sérgio, Roberto Rodrigues e Dê Dias, que questionaram ainda até quando a população vai ser vítima da falta de respeito por parte do poder público.