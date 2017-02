Vereador tucano que pode ratificar CEI dos Transportes Coletivos sumiu

Jairo Carioca - 02/02/2017 12:19:40

O vereador Clezio Moreira (PSDB) está sendo esperado desde as 9 horas da manhã, horário regimental do primeiro dia de sessão ordinária na Câmara Municipal de Rio Branco, para assinar o requerimento para instalação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) dos transportes coletivos proposto pelo vereador Roberto Duarte (PMDB).

O assunto foi o principal debate no primeiro e segundo expediente da sessão desta quinta-feira (2). Segundo o colega de bancada, o vereador Célio Rabelo (PSDB), Clezio estaria no Pronto Socorro de Rio Branco. Pelo jeito, a sexta assinatura tão esperada pelo bloco de oposição vai ficar para a próxima semana. Líder do PT, vereador Mamed Dankar afirma que essa não é uma manobra do prefeito Marcus Alexandre.

A proposta de formação de uma CEI foi feita ontem (1) durante a sessão solene pelo vereador Roberto Duarte. Cinco assinaturas foram garantidas, além da dele, os vereadores: N. Lima (DEM), Lene Petecão (PSD), Celio Rabelo (PSDB) e Jarud (PSL).

O vereador Clezio Moreira se declarou contra a formação da comissão. O líder do prefeito na Casa, vereador Eduardo Farias (PCdoB) pediu durante o grande expediente que os vereadores aguardassem a formação das comissões.

“Se não resolvermos no âmbito das comissões, neste caso, a de transporte e infraestrutura, ai sim, poderemos formar uma Comissão Especial, mas qualquer proposta nesse momento fora desse contexto é prematura” declarou Farias.