Sebastião recebe Marilete e Ilderlei e garante apoio

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/02/2017 07:54:55

O governador Sebastião Viana recebeu nesta quarta-feira, em seu gabinete, os prefeitos de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, e de Tarauacá, Marilete Vitorino. Na reunião, eles testaram sobre as enchentes que afetam os dois municípios e desabrigam centenas de familiares.

“Estou garantindo total apoio do governo do Estado nas situações de cheia dos rios dessas cidades. Já estamos com Corpo de Bombeiros e Defesa Civil atuando fortemente nos dois municípios e apoiando suas prefeituras”, disse Viana.

O governador confirmou a visita do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, a Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira. O município enfrenta a maior enchente de sua história. O rio Juruá ultrapassou os 14, 20 metros e mais de 500 famílias já foram retiradas de suas casas.

O ministro deve fazer um sobrevoo pelo rio Juruá e visitar os abrigos públicos onde estão as famílias.

“Recebi também uma ligação do ministro Helder Barbalho e sexta-feira nós dois iremos a Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Tarauacá para acompanhar de perto a situação dessas cidades, levando ações e solidariedade a toda a população”, anunciou o governador.

O rio Tarauacá continua baixando. Nesta quinta-feira, 02, o manancial amanheceu com 9, 56 metros, um metro a menos do nível registrado na última segunda-feira.