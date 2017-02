Rodovia que liga Cruzeiro a Mâncio Lima é interditada para veículos pequenos por causa de alagamento

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/02/2017 07:00:44

O diretor do Deracre, Cristovam Pontes, informou que a AC-405, rodovia que liga Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima, foi interditada por motivo de segurança para veículos de passeio e motocicletas de pequeno porte. Um trecho da estrada está inundado pelas águas do rio Môa, importante afluente do rio Juruá, que continua subindo e desabriga cerca de 40 famílias na região. “Na parte mais profunda, a lâmina de água é de 60cm de altura sobre o asfalto”, detalhou Cristovam.

Já na AC-407, com o estreitamento da pista na cabeceira da ponte sobre o Igarapé Branco, na Vila Santa Rosa, foi colocada uma rampa de ferro de 7 metros de comprimento por 3,7m de largura para alongamento da ponte, com proteção asfáltica, garantido a passagem com segurança aos usuários.

A cheia do Juruá também dificulta a travessia por balsa em Rodrigues Alves. “As defensas na balsas serão realocadas amanhã”, diz.

Os problemas nas rodovias são ocasionados pela cheia do rio Juruá em Cruzeiro do Sul, a maior da história no município.