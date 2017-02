Rios apresentam tendência de vazante, diz Defesa Civil

O nível do Rio Acre em praticamente toda sua extensão seguiu baixando nas primeiras horas desta quinta-feira, 2, e a tendência, segundo o coronel George Santos, da Defesa Civil de Rio Branco, é que a vazante permaneça se não ocorrerem chuvas nessa bacia hidrográfica.

Às 6h desta quinta-feira, o Rio Acre mediu 10,18 metros contra os 10,84 metros registrados no dia anterior. “Choveu pouco nas cabececeiras”, observou o coronel George Santos.

Com menos incidência de chuva, o nível do Rio Acre em Assis Brasil caiu de 3,46 metros para 3,34m; em Brasileia, saiu de 2,62m para 2,27m; Epitaciolândia: de 6,29m para 5,37; Xapuri: de 6,06m para 4,10m. A vazante também ocorre no Riozinho do Rôla, principal tributário do Rio Acre. O manancial marcou 11,71 metros nesta quinta-feira e segue baixando.