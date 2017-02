Polícia prende suspeitos de fazer família refém e roubar carro

Da redação ac24horas - 02/02/2017 15:54:39

Dois homens suspeitos que seriam foragidos da Justiça e acusados de vários crimes foram presos por agentes da Delegacia de Investigações Criminais (DIC) da Polícia Civil. Eles seriam os responsáveis por um assalto ocorrido em uma residência no bairro Morada do Sol, no dia 26 do mês de janeiro, quando uma família foi feita refém e um taxistas foram feitos refém e uma caminhonete modelo Hilux foi roubada.

Segundo a polícia, os suspeitos teriam rendido um taxista nas dependências de um supermercado para usar seu veículo, logo após o colocaram no bagageiro do carro e se deslocaram à residência, onde fizeram os moradores reféns enquanto levavam vários objetos de valor. Após se apossarem dos pertences das vítimas, eles saíram levando uma caminhonete prata de placas QLU-0038, joias e produtos eletroeletrônicos.

De acordo com o delegado Sérgio Lopes, a caminhonete foi vendida em Cobija, na Bolívia. Na volta para o Acre na quarta-feira (01), os acusados foram parados na barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-317, no município de Xapuri. Com eles, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro de R$ 6,2 mil. Eles não souberam explicar a origem do dinheiro e foram encaminhados a delegacia.

O delegado acionou a Polícia Civil de Rio Branco e os acusados foram reconhecidos pelas vítimas e identificados como Eleones Maia da Silva, de 29 anos, além deste crime, era procurado pela polícia do Estado de Rondônia, pelo crime de roubo a banco e caixas eletrônicos. Henrique Barbosa, de 22 anos, seria um homicida confesso de um crime ocorrido no município de Acrelandia, no interior do Acre.

“Após serem reconhecidos, nós representamos imediatamente pela prisão preventiva deles e contamos com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário. Agora nós trabalhamos com o apoio da Polícia Militar para recuperar a caminhonete que está no estado boliviano e ainda para identificar os demais envolvidos neste crime”, disse o delegado Sérgio Lopes.