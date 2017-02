Nível do rio Tarauacá baixou quase um metro nos últimos dois dias, mas famílias permanecem assistidas em abrigos

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/02/2017 10:02:39

O nível do rio Tarauacá baixou quase um metro nos últimos dois dias, mas a famílias desabrigadas pela enchente permanecem nos abrigos públicos. Na manhã desta quinta-feira, 02, o manancial amanheceu com 9,65 metros, informou a Defesa Civil. 122 pessoas foram amparadas pela prefeitura em duas escolas da cidade no período de enchente. Elas recebem alimentação diária, água potável, além de atendimento de saúde.

A tendência é de que o nível do rio continue baixando. As famílias, entretanto, continuarão nos abrigos por questões de segurança.

Nesta quarta-feira, 01, a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, esteve reunida em Rio Branco com o governador Sebastião Viana, que assegurou o apoio do Estado ao Munícipio.

Por causa da cheia, Tarauacá está em estado de emergência.

Nesta sexta-feira, 03, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, deve visitar as áreas alagadas do município e fazer um sobrevoo. Ele também confirmou agenda em Cruzeiro do Sul, que sofre a maior cheia de sua história.