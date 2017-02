Mototaxista é assassinado com tiro no rosto na Vila do V, em P. Acre

Da Redação - 02/02/2017 09:15:01

Um mototaxista identificado sendo Antônio Queiroz da Silva, 49, foi assassinado com um tiro no rosto na madrugada desta quinta-feira (02), em uma residência da “Vila do V”, região do município de Porto Acre

Segundo informes da polícia, a casa teria sido invadida pelos criminosos que armados cometeram o crime. Quando a polícia chegou só encontrou o corpo caído no chão.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada para atestar o óbito e, em seguida, o local foi preservado para os trabalhos periciais.

Militares fizeram uma busca pelo bairro e regiões adjacentes, mas, ninguém chegou a ser preso.