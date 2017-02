O fantástico Acre virtual do governo do PT

02/02/2017 21:43:17

No segundo programa da nova temporada do Gamelera Connection os jornalistas de ac24horas debatem os principais assuntos políticos da semana e pedem passaporte para morar no Acre da propaganda do governo do PT, aquele cantado em prosa e verso pela vice-governadora Nazaré Araújo, durante a leitura da mensagem governamental na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Acre.