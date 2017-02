Jorge pede oração para família de Lula e Léo Brito diz que história de Marisa deve ser respeitada

Da Redação - 02/02/2017 08:41:31

A ex-primeira-dama e mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia Lula da Silva, 66, teve morte cerebral nesta quinta-feira (2) em razão de complicações causadas por um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico.

Lula e sua família autorizaram o procedimento de doação de órgãos após constatação de “ausência de fluxo cerebral”. Em post no Facebook, o ex-presidente agradeceu às “manifestações de carinho e solidariedade”.

Nesta quinta, o senador Jorge Viana se manifestou na rede social pedindo orações para o presidente Lula e Dona Marisa neste momento de dor e comentou que esteve com o ex-presidente esta semana manifestando apoio e solidariedade diante do quadro de saúde de Dona Marisa.

“É com pesar e tristeza que recebo a notícia divulgada pelo Instituto Lula, que compartilho com vocês. Peço as preces e orações de todos para o presidente Lula e Dona Marisa neste momento de dor”, diz a postagem.

O deputado federal Léo Brito foi outro parlamentar acreano a já divulgar nota de pesar. Na nota, ele diz ser necessário respeitar a história de Marisa como mulher, mãe, esposa e militante, que teve início em 1975, ao lado marido. Ele postou parte da caminhada de Marisa e disse que ela foi quem cortou e costurou a primeira bandeira do Partido dos Trabalhadores, quando ele foi fundado em 1980 e igualmente participou da construção do partido.

“Desejo aos que ficam aqui, que possam se espelhar no exemplo de vida e humanidade que ela nos deixou”, diz trecho da mensagem.

​