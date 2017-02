Jenilson Leite pede energia para afetados por cheia em Tarauacá

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) conversou nesta terça-feira (01) com o secretário estado de saúde, Gemil Júnior. O parlamentar solicitou do gestor o envio de uma equipe de saúde para a realização de uma ação de saúde itinerante em Tarauacá, após a alagação.

Desde domingo (29/01) a população de Tarauacá sofre com cheia do rio que leva o nome da cidade. O nível da água atingiu 10,40m, tendo ultrapassado a corta de transbordamento em mais de um metro. Segundo dados da defesa civil do município a alagação afetou cinco bairros, 39 ruas, e mais de 15 mil moradores. Sendo que 120 pessoas estão desabrigas. Devido a enchente a Eletrobrás teve que desligar a energia dos bairros afetados, deixando 1.943 moradias sem iluminação.

Sensível com a situação que passa os moradores de Tarauacá, Gemil Júnior informou ao deputado que seu pedido será atendido. Sendo que a equipe de saúde viajará para Tarauacá nesta quinta-feira (02). E realizará o atendimento à população durante dois dias.