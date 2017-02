Governo federal dará apoio às famílias atingidas por enchente

Da redação ac24horas - 02/02/2017 08:06:59

O governo federal anunciou que deve prestar apoio e assistência às famílias atingidas pelas águas do rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do estado, ultrapassou a maior marca registrada há 22 anos.

Neta quinta-feira (2), o rio atingiu a marca de 14,24 metros, segundo o Corpo de Bombeiros.A última grande cheia foi registrada em 1995, quando o nível chegou a marca de 14,18 metros. Até o momento, 553 famílias foram retiradas de suas casas para abrigos.

O ministro da Integração, Helder Barbalho, deve chegar ao Acre na sexta-feira (3) para sobrevoar a região alagada.