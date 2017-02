Ex-deputada Antônia Sales lidera grupo de vereadores na entrega de cestas básicas a alagados

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 02/02/2017 17:29:53 Corresponde no Vale do Juruá

A ex-deputada estadual Antônia Sales (PMDB) esteve na tarde desta quinta-feira, 2, no porto de Cruzeiro do Sul com uma caminhonete lotada de cestas básicas. Os alimentos foram destinados aos atingidos pela cheia do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. Entre os vereadores que acompanhavam a ex-primeira-dama do município estava Romário Tavares (PMDB), presidente da Câmara Municipal.

Segundo Antônia Sales, mais de 90 cestas básicas foram doadas aos alagados. “É hora de priorizar a solidariedade, mostrando que estamos unidos para minorar o sofrimento dos que perderam seus bens, permanecendo em suas residências ou tendo que ser removidos para os abrigos ou casas de parentes”, disse ela.

Ontem, 31, a ex-deputada visitou o ginásio poliesportivo Alailton Negreiros, onde mais de 250