Eber Machado diz que atuação de Marcus Alexandre foi impecável à frente da Amac

Da redação ac24horas - 02/02/2017 13:36:53

O deputado Eber Machado (PSDC) fez um discurso na manhã desta quinta-feira (2) destacando a atuação do prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana (PT) à frente da Associação dos Municípios do Acre (AMAC). Para Machado, o gestão do petista foi impecável e apartidária, já que ajudou na elaboração de projetos e liberação de recursos para administrações de gestores dos mais diversos partidos políticos.

“Vendo o relatório da transição da Amac sendo feita por Marcus Alexandre, fiquei muito feliz pelo trabalho de excelência que ele prestado à frente desta importante instituição. Quando a gente ver que dentro de quatro anos, aquela gestão fazer a execução de 1072 projetos técnicos, a gente ver que foi uma boa gestão, que trabalho sem distinguir bandeiras partidárias, servindo ao povo como deve ser”, diz Machado.

Segundo Eber Machado, o prefeito Marcus Viana aceitou uma carga extra de trabalho para garantir a aprovação e liberação de mais de R$ 373 milhões dos 1072 projetos que passaram pela Amac. “Eu fico muito feliz como deputado estadual em presenciar a satisfação dos prefeitos que reconhecem a importância do trabalho realizado pelo prefeito da capital para levar melhorias para todo o Estado”, ressalta.

O deputado reconhece ainda o trabalho dos técnicos contratados pela Amac. “Marcus contou com uma boa equipe. Como ele entrou pela porta da frente, está saindo pela porta da frente com a cabeça erguida, com o sentimento do dever cumprido. Tenho certeza que Marilete terá competência para fazer um bom trabalho, fechado com chave de ouro, já que Marcus Alexandre deixou mais de 500 mil no caixa”, finaliza.