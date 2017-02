Detran notifica 40 motoristas e dá 15 dias para retirada de mais 300 veículos apreendidos

Da Redação - 02/02/2017 11:57:18

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 02 de fevereiro, o Edital de Notificações de Autuação por Infração de Trânsito assinado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (DETRAN/ACRE). Os notificados tem um prazo improrrogável de 15 (quinze) dias apresentarem defesa administrativa perante à Autoridade Estadual de Trânsito do Acre.