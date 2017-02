CBF cancela jogo da Copa Verde no Acre; jogo vai pra Macapá

Jairo Barbosa - 02/02/2017 11:40:14

A capital do Acre, Rio Branco, recebeu um cartão vermelho dá CBF nesse início de temporada. A entidade maior do futebol brasileiro mudou de ideia e transferiu do Acre para o Amapá, o lançamento da IV edição da Copa Verde, competição que reúne clubes dá região Amazônica.

O evento havia sido anunciado para ocorrer em Rio Branco, inclusive constava no site da entidade, que agora oficializou a solenidade para o dia 17 em Macapá.

A Copa Verde começou no último final de semana e tem como representantes do Acre Galvez e Atlético Acreano.