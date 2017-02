Cães de desabrigados pela cheia estão sendo cuidados no Centro de Zoonoses de Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 02/02/2017 08:00:29 Corresponde no Vale do Juruá

Impossibilitados de levar os animais de estimação para os abrigos improvisados pela prefeitura, eles estão sendo conduzidos para o Centro de Zoonoses do município, onde recebem cuidados, vacinas e alimentação.

A reportagem do ac24horas esteve no locam na tarde desta quarta-feira, 1º, e confirmou que os cães estão sendo bem tratados. As celas são limpas e eles recebem água e ração, além de cuidados veterinários.

Cerca de 16 cachorros estão alojados no local. Eles passam por avaliação médica e recebem vacina antirrábica e vermífugos, depois de identificados pelas características e associações aos proprietários.

De acordo com a agente de zoonoses, Antônio Francisco da Silva, um segundo alojamento passa por adequação para receber os felinos.

O veterinário responsável pelos animais, George Henrique, admitiu que a prefeitura não dispõe de medicamentos para atender outros outras enfermidades. Nesses casos, os cães são isolados dos mais. Para evitar a proliferação das doenças.