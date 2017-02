Bandido invade casa, rende mulher e filho de policial, troca tiros e acaba morto

Da redação ac24horas - 02/02/2017 22:15:33

Um bandido foi morto na noite desta quinta-feira (2) quando invadiu a casa de um policial militar, no bairro Calafate, em Rio Branco. Os bandidos tiveram acesso ao interior da residência quando um filho do policial chegava em casa.

As informações preliminares de testemunhas são de que o filho chegava em casa quando foi rendido no portão pelos assaltantes. Com o jovem, os bandidos tiveram acesso ao interior da casa onde estavam o policial e a esposa.

Houve trocas de tiros e a esposa e o filho do policial foram feridos e encaminhados ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O assaltante morreu no local. O quadro clínico das vítimas não foi divulgado.

Uma viatura do Instituto Médico Legal (IML) foi ao local recolher o corpo do assaltante.