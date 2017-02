Volume de precipitação é recorde na região do Juruá chegando a 387 mm

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 01/02/2017 07:17:10 Editoria de Cidades

CRUZEIRO DO SUL – O volume de precipitação na região chegou a 387 mm é o maior dos últimos cinco anos. O registro de chuvas abundantes na região já desabrigou mais de 300 pessoas. A extensão da bacia com vários outros afluentes elevou a cota do Rio Juruá no perímetro urbano e rural atingindo mais de 8 mil pessoas. Hoje o rio amanheceu com 14m20, um recorde histórico.

Dentre os afluentes, destaque-se o volume de precipitação do rio Môa, que ultrapassou 500 mm de acumulado no mês. A previsão é da maior enchente dos últimos anos. A cota de transbordamento do rio Juruá (13,00m) foi atingida há mais de 15 dias. Ontem, o manancial estabilizou em 14,15 metros. 19 áreas foram atingidas pelas águas.

Diante da situação de emergência, através de decreto, o prefeito Ilderlei Cordeiro autorizou as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil responsáveis pelas ações de respostas ao desastre, em caso de risco eminente, entrar nas casas para prestar socorro ou determinar evacuação e assegurar a segurança de todos.