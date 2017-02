Todos sabiam da irregularidade, deixemos de hipocrisia!

Luis Carlos Moreira Jorge - 01/02/2017 06:43:40

Não vamos ficar fazendo cara de paisagem de admiração, com a determinação do MP de demissão de funcionários irregulares, na Saúde. Toda demissão é dura, principalmente, neste tempo de crise. Mas, os 368 funcionários contratados pela Saúde sabiam que eles estavam irregulares, a secretária de Saúde sabia que os contratos eram ilegais, os sindicatos também, então ninguém fique se dizendo surpreso, com a ordem de demissão imediata feita pelo Ministério Público. E não restará outra saída ao secretário de Saúde, Gemil Junior, a não ser a doída demissão, sob pena de responder uma ação na justiça que lhe complicará. Tentar aumentar prazo e estender a agonia. Não há alternativa, não tem o jeitinho brasileiro, a não ser chamar os concursados que, não se sabe o motivo, porque ainda não foram chamados, optando-se por contratos temporários, que são irregulares. Vai ver que muitos destes 368 receberam promessas políticas que não seriam demitidos. Isso costuma acontecer em tempos de eleição. Não seriam os primeiros casos. Não me chocaria nem um pouco que possa ter ocorrido.

É um dos mais empenhados

O professor Zequinha (PP), vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, foi peça importante na vitória do prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB), porque sempre foi bem conceituado e tinha base política. Na alagação é um dos que mais tem se empenhado nas ações de apoio às centenas de famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá. O Zequinha sempre foi um humanista na sua carreira.

Começando em ebulição

A Câmara Municipal de Rio Branco inicia hoje os seus trabalhos em ebulição, com a apresentação de um pedido de instalação de uma Comissão Especial de Investigação, para uma varredura nos aditivos entre a PMRB e as empresas de ônibus. O autor é o vereador Roberto Duarte (PMDB), e até ontem à tarde já tinha as seis assinaturas prometidas.

Primeiro grande teste

Este é o primeiro grande teste para o vereador Emerson Jarude (PSL) de mostrar se fará um mandato independente e em cima das suas convicções, como prometeu. Ontem, já sofria pressões da direção do PSL. A grande indagação e se manterá ou retirará a sua assinatura.

A oposição de olho no rocha

A oposição está toda de olho no deputado federal Major Rocha (PSDB) para saber se o partido fechará questão neste pedido da CEI, se unindo à oposição, ou se deixará o PSDB sendo um ponto fora da curva, como foi na eleição municipal, quando quebrou a unidade da oposição.

Votos garantidos

Durante a elaboração da coluna recebi telefonema do deputado federal Major Rocha (PSDB) para dizer que os dois vereadores do PSDB manterão suas assinaturas na CEI. Nega que foi um ponto fora da curva na eleição municipal: “o PMDB e o PP botaram para acabar com a gente. O PP não apoiou o PSDB em lugar alguma, se houve traição na eleição não foi por parte do PSDB”, rebate Rocha.

PMRB serena

Conversei ontem com a secretária de Comunicação da PMRB, Andréia Forneck, que disse existir uma tranqüilidade a este respeito, porque o MP fez em 2015 e 2016, investigações nos contratos entre a prefeitura e as empresas. Para ela, o vereador Roberto Duarte (PMDB) quer com este pedido atrair a mídia, que estará presente na primeira sessão da Câmara Municipal.

Independente de tudo

Independente da legalidade ou da ilegalidade dos contratos entre a PMRB e as empresas de ônibus, a tentativa de instalar uma CEI na Câmara Municipal é uma mostra que a Casa não será mais um armazém de secos e molhados, como na legislatura anterior e terá debates. É bom.

Mandato suprapartidário

O deputado federal Léo de Brito (PT) colocou o seu gabinete à disposição dos prefeitos Ilderlei Cordeiro (PMDB) e Marilete Vitorino (PSD) para qualquer ação em Brasília que possa redundar em ajuda às famílias atingidas pela alagação. Léo não tem olhado partido até na destinação de suas emendas, quebrando o ciclo de petista somente ajudar quem pertence ao PT.

Não se trata de pressão

O presidente do PSL, Pedro Longo, confirmou ontem em ligação de que o partido deverá se reunir na noite desta quarta-feira para fechar questão que os seus vereadores sejam contra a CEI. “É natural, somos da FPA, não se trata de pressão, mas de posição partidária”, justificou Longo.

Movimentação pela retirada

Ontem, assim que se soube da intenção do vereador Roberto Duarte (PMDB) de propor uma CEI para investigar a relação da PMRB com as empresas de transporte coletivo houve toda uma movimentação na PMRB para que o PSL fechasse questão e brecasse o pedido da oposição.

Araruta tem seu dia de mingau

Poucas áreas do Governo se destacaram neste segundo mandato do governador, uma delas que deu certo foi o programa “Pequenos Negócios”, que, num momento de crise conseguiu dar uma atividade profissional a centenas de famílias, as transformando em empreendedores.

Mais investimentos

Pelo sucesso, o programa “Pequenos Negócios” deveria receber uma maior injeção financeira por parte do governador, porque serviria para diminuir a avalanche de desemprego no Acre. Serve para ir acabando com a máxima que, todo mundo tem de ser funcionário público.

Só confirmou

O ex-prefeito Tião Bocalon (PSDB) só confirmou ontem numa coletiva o que demos em primeira mão que: ser candidato a senador é a sua meta principal, avocando o motivo que já se sacrificou muito pela oposição para vir a recuar na sua decisão. Parece não ter volta.

Em nada muda

O senador Jorge Viana (PT) defende que o PT vote no candidato à presidência do Senado do PMDB, senador Eunício Oliveira. Nada de anormal. É uma aliança apenas pragmática. Depois da eleição o Jorge Viana continuará na oposição ao Temer, no PT, e a vida continua normal.

Político do diálogo

O senador Jorge Viana (PT) tem as suas convicções ideológicas e políticas, mas ninguém poderá lhe acusar de ser um radical e se fechar ao debate. Jorge é um político de diálogo.

Esta santa quer reza

A bela e recatada vice-governadora Nazaré Araújo não se fez de rogada e foi de barco ver de perto a situação dos que tiveram as suas casas atingidas pela cheia do Juruá, acompanhada pelo prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB). Tem um ponto a seu favor: é simpática em qualquer situação. Nazaré não tem ficado no gabinete. Há que veja uma estratégia para 2018. Esta santa quer reza!

Uma unidade difícil

Pela posição do deputado federal Major Rocha (PSDB) que trabalha para ser candidato ao Senado. Pelo que disse o Tião Bocalon (DEM), que aspira ser senador e não tem recuo, e o fato do senador Sérgio Petecão (PSD) ter mandato e o direito de buscar a reeleição, por aí se vê ser difícil a oposição ter só dois nomes ao Senado. E ainda tem o Márcio Bittar e o Vagner Sales.

Não fecha em dois

Qualquer simulação política que se fizer a conta para o Senado na oposição, dificilmente, fechará em duas candidaturas. Pelo fato de que nenhum depende do outro para ser candidato.

Somente se sair do PT

O deputado Gehlen Diniz (PP) me disse ontem que, o deputado Ney Amorim (PT) poderá ter o seu voto e o seu apoio para o Senado em uma única condição: “desde que não seja candidato pelo PT”. Gehlem descarta qualquer possibilidade de votar em um nome fora da oposição.

Só fora do PT

Os vinte e quatro deputados votaram pela reeleição do deputado Ney Amorim (PT). Mas a disputa partidária é outro jogo. O Ney até bicaria muitos votos na oposição se fosse candidato a Senador por um partido como o PDT; e que, aliás, é o sonho do presidente Luiz Tchê (PDT).

Fato concreto

O vereador Roberto Duarte (PMDB) está no seu papel de investigar a relação do prefeito Marcus Alexandre (PT) com os empresários dos transportes coletivos, propondo a criação de uma Comissão Especial de Investigação, mas falta-lhe um caso concreto, o que parece não ter. E para instalar CEI, CPI, é condição exigível a existência de um fato concreto.

Nas mãos do jarude

A criação da CEI ou não depende exclusivamente da assinatura do vereador Emerson jarude (PSL). Se retirar a sua assinatura a oposição não poderá nem dar entrada do pedido na mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Branco.

Nada impede

Nada impede que o vereador Juruna (PSL) permaneça no seu mandato como vereador, porque recorreu da condenação que sofreu no Tribunal de Justiça. Não há como juridicamente impedir que exerça o mandato conseguido pelo voto popular.

Não terá vida fácil

O vereador Emerson Jarude (PSL) não terá a independência do mandato que defende. Toda vez que houver interesse da prefeitura em jogo o PSL, seu partido, fechará ao lado do prefeito Marcus Alexandre (PT). O presidente do PSL deixou isso bem patente ontem numa conversa.

Atrelado até o gogó

O PSL,partido do vereador Emerson Jarude, está atrelado até o gogó com o prefeito Marcus Alexandre. Ou tromba com a direção partidária ou busca uma maneira de deixar o PSL.

”Márcio do arRocha”

No estilo musical “sofrência “nós temos o “Pablo do Arrocha” como destaque, com o hit: “estou indo embora/tá chegando a hora/um homem não chora…… E na política temos agora o “Márcio do Arrocha”, que mandou buscar ontem no diretório do PSDB o conjunto de mesas, sofás e geladeira, que tinha comprado quando era presidente do partido, para colocar no diretório do SOLIDARIEDADE, presidido pela mulher Márcia Bittar. É o primeiro sinal claro do ex-deputado federal Márcio Bittar que, o seu amor com o PSDB acabou, está indo embora. Bittar sabe que, não há chance de vir a ser candidato ao Senado pelo PSDB, por isso está deixando o ninho tucano, já que o deputado federal Major Rocha (PSDB) não abre mão de tentar ser senador. Rocha e Bittar são os típicos tucanos que não se beijam.