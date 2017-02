Sebastião Viana para presidente do Brasil

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 01/02/2017 20:36:04

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Depois que ouvir a leitura da mensagem governamental na abertura dos trabalhos da Aleac, na manhã de quarta-feira (1o), fiquei mais convencido que a salvação do Brasil pode estar no Acre. Precisamos urgentemente tirar Michel Temer (PMDB) da Presidência da República e eleger Sebastião Viana (PT) para resolver em definitivo os problemas econômicos e administrativos que atingiram os outros 26 estados brasileiros, mas não fizeram nem cócegas no “superdesenvolvido Estado do Acre”, onde seus gestores comemoram a façanha de pagar o salário do mês de dezembro e décimo terceiro salário dos servidores, enquanto outros atrasaram. Forte projeto.

Se o Acre vive basicamente de repasses constitucionais e dinheiro de empréstimos, Viana o transformou em “referência mundial em desenvolvimento sustentável”, segundo a vice-governadora Nazaré Araújo (PT), o que ele faria com a montanha de dinheiro de impostos arrecadados pela União? Bora imaginar meus três leitores. Em seis anos nos tornamos a capital mundial da economia sustentável, modelo para os EUA, Alemanha, China, França, Peru, Itália, Israel, Bolívia, Vietnã, Coreia do Sul, Cuba, Rússia e Marte, além de referência para união europeia. Acredito que em quatro anos de Sebastião na presidência, deixaríamos USA na poeira e colonizaríamos a galáxia.

Aprende aí, Michel Temer, “o Acre não sofre as dolorosas dificuldades que as demais unidades federativas enfrentam e conseguem pagar em dia os servidores públicos” e ainda sobre grana para viagens internacionais da equipe governamental. Segundo uma fonte na CIA, a fama de mente brilhante do nosso governador ganhou tanta fama, que Donald Trump estava morrendo de medo de alguém tentar naturalizar Sebastião Viana e num futuro próximo lançar seu nome como candidato a presidente dos EUA, já que todos os políticos ficaram maravilhados com os fantásticos, insuperáveis, inigualáveis, salve, salve, projetos de desenvolvimento sustentável desenvolvidos no Acre.

Sebastião Viana para presidente do Brasil!!!!

Alan Rick articula visita de ministro



O coordenador da bancada federal do Acre no Congresso Nacional, Alan Rick (PRB) reuniu os parlamentares acreanos para fazer um planejamento de ações para ajudar os municípios castigados pela cheia dos rios no Acre. Ele manifestou preocupação com a situação de Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Nestas localidades, centenas de pessoas estão desabrigadas e necessitando de auxílio. Durante audiência com o Ministro da Integração, Helder Barbalho, e com o Diretor da Defesa Civil Nacional, Coronel Newton, em Brasília, ele solicitou ações em prol dos municípios afetados pelas enchentes e conseguiu convencer o ministro a visitar as áreas atingidas pela cheia.

Oposição volta do recesso com sede



Os deputados que integram o bloco de oposição na Aleac voltaram do recesso parlamentar com sede e disposição para fiscalizar a denunciar irregularidades cometidas pelo governo do Acre. O deputado Gerlen Diniz (PP) promete voltar a carga com e cobrar a instalação da CPI da Sehab. O tucano Luiz Gonzaga quer saber “cadê o dinheiro da BR-364? “. A deputada Eliane Sinhasique (PMDB) promete “uma oposição forte, porém aberta ao diálogo sempre em busca do interesse coletivo”. Antônio Pedro (DEM) vai continuar reivindicado melhorias na saúde de Xapuri. Chagas Romão (PMDB) vai reforçar as denúncias dos pacientes da rede pública de saúde.

Os moderados terão holofotes?

Depois de se eleger pela oposição, passear pela situação e retornar ao seu bloco de origem, Nelson Sales (PV) terá dois anos para mostrar trabalho nas trincheiras oposicionistas e buscar a reeleição. Nicolau Júnior (PP) deverá continuar fazendo elogios às ações do cunhado senador e virtual candidato ao governo do Acre. Apesar de calado, Whendy Lima (PP) ganhou força com a eleição de seu pai como vereador. Com as bênçãos do pastor Pedro Abreu e a força política da prefeitura do Quinari, Jairo Carvalho (PSD) vai fazer oposição do jeito que o povo gosta e da forma que seu mentor, o senador 100% popular ensinou nestes dois últimos anos.

Isaac Lima leva atendimento de saúde para desabrigados

Apesar da falta de recursos, o prefeito Isaac Lima (PT) iniciou um trabalho de atendimento de saúde para dezenas de famílias da comunidade Recordação, que foram atingidas pela cheia do rio Moa. Os desabrigados receberam vacinação, medicamentos e realizaram coleta de lâminas para exames da malária, além de orientação em saúde. “Este período de cheia é considerado de risco, tem muita chuva, o nível dos rios sobe muito então é preciso redobrar a atenção na saúde para que não haja epidemia de doenças endêmicas dessa nossa região. Vamos intensificar as nossas ações, já estamos atentos ao problema da malária que tem aumentado consideravelmente no começo de 2017”, disse Isaac Lima.