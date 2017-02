Sebastião Viana e Nil entregam 200 títulos definitivos em Epitaciolândia

“Ter o direito à propriedade é muito importante. É um pai e uma mãe segurando um tesouro para seus filhos e netos. Isso também é um empurrão para a economia, com a abertura de créditos. Este foi um trabalho em parceria com a prefeitura de Epitaciolândia, e é o momento de nos unirmos para fazer mais por essa população”, disse Viana.

Agora, com o título em mãos, as 200 famílias oficializam suas propriedades junto ao cartório, tendo o direito à herança garantida e a possibilidade de financiamentos, além da valorização de suas terras.

Todo o trabalho de regularização fundiária no estado vem sendo desenvolvimento pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre).

“Estamos desenvolvendo este projeto em parceria com o cartório e com a comunidade, e agora a prefeitura entra nessa importante ação, que ainda vai entregar mil títulos para o município”, salientou o diretor-presidente do Iteracre, Nil Araújo.

O processo de regularização custa em média R$ 10 mil por família, mas é feito gratuitamente para a população pelo governo do Estado, com apoio do Tribunal de Justiça do Acre e dos cartórios.

Com Agência de Notícias do Acre